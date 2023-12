Pagelle Fiorentina-Torino 1-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Fiorentina-Torino 1-0, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match di Serie A 2023/2024. Decisiva nel finale la prima rete in Serie A di Luca Ranieri, che si inserisce e sul secondo palo trova il colpo di testa vincente su cross di Kayodé. Quinto risultato utile consecutivo e tre punti d’oro per la formazione viola, che balza momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 33, alla pari con il Milan terzo. Il Toro invece fallisce l’opportunità di portarsi a contatto con la zona Europa, e rimane così fermo a 24 punti. Di seguito le pagelle della sfida.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Kayode 6,5, Milenkovic 6,5, Ranieri 7, Biraghi 5,5 (33′ st Parisi sv); Arthur 5 (20′ st Mandragora 6), Duncan 6; Ikone 5 (43′ st Sottil sv), Bonaventura 5,5 (43′ st Martinez Quarta sv), Kouame 5,5; Beltran 5,5 (20′ st Nzola 6). In panchina: Christensen, Martinelli, Parisi, Mina, Pierozzi, Comuzzo, Infantino, Amatucci, Maxime Lopez, Brekalo, Barak. Allenatore: Italiano 6

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Tameze 5 (42′ st Seck sv), Buongiorno 6, Rodriguez 6; Bellanova 6,5 (33′ st Vojvoda 4,5), Ricci 5 (17′ st Linetty 6), Ilic 6,5, Lazaro 6,5; Vlasic 5,5 (33′ st Djidji 5,5); Zapata 6, Pellegri 5,5 (17′ st Sanabria 5,5). In panchina: Gemello, Popa, Djidji, Sazonov, Gineitis, Soppy, Karamoh, Radonjic. Allenatore: Juric 5,5

ARBITRO: La Penna di Roma 6

RETE: 38′ st Ranieri

NOTE: leggera pioggia nel primo tempo, terreno abbastanza pesante. Spettatori paganti: 32’915 Incasso: 682’909 euro. Ammoniti: Biraghi, Ricci, Kayode, Ranieri, Ikone, Djidji. Espulso Domenichini al 67′, vice di Italiano. Angoli: 4-2 per la Fiorentina. Recupero: 1′ pt, 5′ st.