Highlights e gol Fiorentina-Torino 1-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 2

Il video dei gol e degli highlights di Fiorentina-Torino 1-0, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Partita piuttosto bloccata al Franchi, con il Torino che parte meglio e riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Terracciano con Zapata e Lazaro. La squadra di casa appare stanca nella prima frazione, con l’unica occasione del primo tempo che capita sui piedi di Ikone servito erroneamente da Tameze. Nel secondo tempo la gara è ancor più spezzettata della prima frazione, con pochissime chance create da entrambe ai lati. L’equilibrio si rompe al minuto 85 grazie all’incornata di Ranieri, che anticipa Vojvoda sul secondo palo e trova il suo primo gol in Serie A che regala tre punti importantissimi alla Fiorentina, attualmente al quarto posto in classifica.