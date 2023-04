Serie C 2022/2023, girone A: il Piacenza spera ancora, Pro Sesto battuta. Bene anche Padova e Mantova

I risultati delle quattro partite delle 14:30 per il girone A della Serie C 2022/2023, che vive oggi la trentaseiesima giornata. A due giornate dalla fine ancora molti i verdetti da decretare e oggi a rimettere in dubbio la lotta salvezza ci pensa il Piacenza: autentica impresa degli emiliani, che con merito al “Garilli” battono 1-0 la Pro Sesto seconda in classifica e si portano a -1 dalla Triestina penultima. Proprio i friulani nel pomeriggio affronteranno la FeralpiSalò, che in caso di vittoria potrà festeggiare la promozione in Serie B con 180′ di anticipo. Il Piacenza si impone con il gol di Plescia in avvio di secondo tempo, poi spreca più volte la chance del raddoppio ma alla fine riesce comunque a resistere al forcing degli ospiti. La Pro Sesto saluta ormai definitivamente la corsa al primo posto, ma con questo risultato rischia di compromettere anche il secondo posto molto utile nella griglia playoff: dipenderà molto dagli impegni di Lecco e Pordenone nelle prossime ore.

Nelle altre partite delle 14:30, vittoria del Mantova per 3-1 sul Renate. Un successo quello dei padroni di casa che vale la momentanea uscita dalla zona playout grazie alla seconda vittoria consecutiva. Mensah e la doppietta di Bocalon ribaltano il risultato, visto che il Renate era passato inizialmente in vantaggio con il gol di Sorrentino. Vittoria esterna per il Padova invece, che supera 1-0 il Trento e rafforza la propria posizione nei playoff grazie alla rete di Vasic a inizio ripresa. Il Trento invece deve ancora soffrire, rimanendo a quota 42 punti insieme proprio al Mantova. Restano invece nelle ultime posizioni playoff Arzignano e Novara, che impattano sull’1-1.