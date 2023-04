Highlights e gol Fiorentina-Spezia 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Gli highlights e le azioni salienti di Fiorentina-Spezia 1-1, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Un’autorete di Wisniewski apre la partita dopo un cross di Biraghi. Ma poco dopo è Nzola a firmare l’1-1 dopo un’incomprensione tra Igor e Dragowski. Nel secondo tempo c’è il monologo dei viola, con Brekalo, neo entrato che colpisce il palo e Jovic, anche lui entrato a gara in corso, vicino al gol con un tocco sotto. L’ultima occasione, clamorosa, per lo Spezia con Shomurodov che sbaglia a tu per tu con Terracciano.

