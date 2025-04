Un punto parte al Bentegodi, dove Hellas Verona e Genoa non si fanno male e chiudono sullo 0-0. La squadra di Zanetti ci prova di più, ma Leali è il migliore in campo e salva più volte il risultato per i suoi. Arriva in ogni caso il quarto risultato utile consecutivo per la compagine scaligera, che raggiunge quota 32 punti. Situazione stabile per il Genoa, che non brilla ma avvicina i 40, salendo a 39 con questo pari esterno.

LA CRONACA DI VERONA-GENOA

Al Bentegodi succede poco nella prima mezz’ora, con le due squadre che sembrano studiarsi e soprattutto vogliono evitare di farsi male. La grande chance ce l’ha al 35′ la squadra di casa, con Mosquera che controlla bene in area, ma a tu per tu con Leali si fa ipnotizzare e permette al portiere genoano di respingere la sua conclusione e mantenere involata la porta. Si va all’intervallo sullo 0-0, poi a inizio ripresa è ancora l’Hellas a farsi vedere in avanti, con Leali che salva di nuovo il risultato su una carambola che aveva visto protagonista il suo compagno di squadra Martin e Mosquera.

LE PAGELLE DI VERONA-GENOA

Leali, voto 7 – In una partita che senz’altro non passerà alla storia, il portiere del Genoa viene impegnato più volte e lui risponde sempre presente. Questo punto è per buona parte meerito suo.

Sarr, voto 5 – Il compagno di reparto magari non è freddo davanti al portiere, ma quantomeno si fa vedere e si procura chances. Lui no.

IL TABELLINO CON I VOTI

VERONA (3-5-2): Montipò 6; Ghilardi 6.5, Coppola 6.5, Valentini 6; Tchatchoua 6, Duda 6, Dawidowicz 5.5, Bernede 5.5 (20′ st Kastanos 6), Bradaric 6 (37′ st Frese sv); Sarr 5 (1′ st Livramento 6.5), Mosquera 6 (37′ st Suat Serdar sv). In panchina: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Slotsager, Luan Patrick, Ajayi, Cissé. Allenatore: Zanetti 6.

GENOA (4-2-3-1): Leali 7; Sabelli 6, De Winter 6, Vasquez 6, Martin 5.5; Badelj 6 (17′ st Onana 5.5), Masini 6; Zanoli 5.5 (17′ st Messias 5.5), Miretti 6 (34′ st Thorsby sv), Vitinha 5.5 (17′ st Ekuban 5.5); Pinamonti 5.5. In panchina: Siegrist, Sommariva, Norton-Cuffy, Ekhator, Otoa, Kasa, Venturino. Allenatore: Vieira 5.5.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido 6.