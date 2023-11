La Fiorentina gioca, la Juve vince. Allegri col 6° clean sheet di fila, Italiano al 3° ko consecutivo senza gol

La Fiorentina gioca, domina il possesso, crea occasioni e subisce la terza sconfitta di fila senza segnare come non accadeva dal maggio 2019. La Juventus vince, si prende il secondo posto a -2 dall’Inter e colleziona il sesto clean sheet consecutivo. Al Franchi è una rete di Miretti in avvio a regalare a Massimiliano Allegri una vittoria dal valore inestimabile ai fini del morale e della classifica. Ventisei i punti in classifica per i bianconeri, a -3 dalla quota punti raccolta nell’anno dell’ultimo Scudetto (2019-20) a parità di partite. A Firenze la Juve vince con sacrificio, compattezza e cinismo. È il decimo il minuto che di fatto cambia il copione della partita. Difficilmente la Juventus avrebbe mostrato un atteggiamento proposito, ma sull’1-0 in apertura sfoggia un atteggiamento difensivista, lasciando il possesso (72% all’intervallo ai viola). Di fatto la Juventus colpisce al primo affondo, poi gestisce e cercando il contropiede. Kostic dalla sinistra crossa in area, Martinez Quarta buca l’intervento e viene anticipato da Miretti che batte Terracciano. La Fiorentina reagisce. Lo fa con Nico Gonzalez che al 30′ impegna Szczesny con un gran tiro. Al 45′ il portiere bianconeri si supera sulla punizione di Biraghi indirizzata all’incrocio. Nel recupero è Ranieri a spaventare Allegri con un colpo di testa, ma il pallone sfila sul fondo.

All’intervallo Italiano cambia il centravanti. Fuori uno spento Beltran, dentro Nzola. Meno qualità, più fisicità. La Fiorentina subisce due contropiedi con Chiesa e Kean in avvio di ripresa, ma stavolta non crolla. C’è spazio anche per Bonaventura, che si mette in luce subito con un tiro terminato largo. Per l’ingresso in campo dell’ex fischiatissimo Dusan Vlahovic bisogna aspettare il 68′ (dentro anche Milik). Italiano invece affida l’assalto finale a Ikone e Sottil. Più agilità nell’uno contro uno per scardinare una difesa solidissima. Alla fine però i viola ricorrono soprattutto ai cross. All’87’ Nico Gonzalez effettua un traversone, Nzola riesce a staccare di testa ma manda alto sopra la traversa. Nel finale la Juventus torna a riaffacciarsi dalle parti di Terracciano. Cambiaso stacca di testa e impegna il portiere viola. Palla in corner e partita in ghiaccio nei cinque minuti di recupero. Presto per parlare di crisi, ma contro il sorprendente Bologna la Fiorentina si giocherà una fetta di ambizioni. La Juventus invece si candida ad anti-Inter, anche se oggi ha lasciato totalmente l’iniziativa ai viola. Sono 189 i passaggi riusciti sulla trequarti dei viola, contro i 29 dei bianconeri. Bastano per conquistare un successo fondamentale. E tra due turni c’è Juventus-Inter.