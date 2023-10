Pagelle Empoli-Udinese 0-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Empoli-Udinese 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match dell’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Castellani in palio tre punti fondamentali per la salvezza. Ne viene fuori una partita alla fine divertente, ma con nessun gol anche se ai toscani viene annullato un gol e poi revocato un rigore, in entrambi i casi dopo intervento del Var. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha 6; Ebuehi 6, Ismajli 6 (30’st Walukiewicz 6), Luperto 5.5, Cacace 6; Marin 6.5 (36’st Kovalenko sv), Grassi 6, Maleh 5.5; Baldanzi 6.5 (36’st Gyasi sv); Cancellieri 6, Caputo 5.5 (31’st Cambiaghi 6). In panchina: Caprile, Perisan, Guarino, Bastoni, Ranocchia, Shpendi, Destro. Allenatore: Andreazzoli 6.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Perez 6, Bijol 6.5, Kristensen 6; Festy 6 (26’st Ferreira 6), Samardzic 6.5, Walace 5.5, Pereyra 5.5 (26 st Payero 5.5), Kamara 6 (36’st Ake sv); Thauvin 5.5 (36’st Zemura sv), Lucca 5.5 (18’st Success 6). In panchina: Okoye, Guessand, Kabasele, Tikvic, Camara, Mosca, Zarraga, Quina, Pafundi, Diawara. Allenatore: Sottil 6.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 6.

NOTE: serata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Maleh, Pereyra, Perez. Angoli: 5-7. Recupero: 2′, 6′.