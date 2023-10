Serie C: tre gare prosticipate, Lucchese-Juve Next Gen rinviata a data da destinarsi

La Lega Pro comunica alcune variazioni al programma della prossima giornata del campionato di Serie C. Per il girone B, rinviata a data da destinarsi Lucchese-Juventus Next Gen in programma il 14 ottobre, Olbia-Pineto fissata per domenica 15 ottobre, verrà disputata giovedì 2 novembre alle 18.30. Nel Girone C Brindisi-Juve Stabia, in calendario domenica 8 ottobre, slitta a martedì 10 con inizio alle ore 18.30. Sempre nel girone C Juve Stabia-Catania in programma sabato 14 ottobre è stata posticipata a domenica 15 con inizio alle ore 15.