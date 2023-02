Pagelle Empoli-Napoli 0-2, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Empoli-Napoli 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Al Castellani primo tempo tutto di marca partenopea, sbloccato dallo sfortunato autogol di Ismajli con raddoppio del solito incontenibile Osimhen. Mario Rui si fa espellere nel secondo tempo e la partita resta in bilico, ma non muta il punteggio. Di seguito ecco le immagini salienti.

GLI HIGHLIGHTS

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 6.5; Ebuehi 5 (23’st Stojanovic 6), Ismajli 5.5, Luperto 5, Parisi 6; Henderson 6 (12’st Grassi 5.5), Marin 5.5, Haas 5.5 (31’st Pjaca sv.); Baldanzi 5.5; Piccoli 5 (12’st Caputo 5.5), Satriano 5 (31’st Vignato sv). In panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Degli Innocenti, Fazzini, Tonelli. Allenatore: Zanetti 5.5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Kim 6.5, Mario Rui 4; Anguissa 6.5 (47’st Gaetano sv), Lobotka 7, Zielinski 6.5 (47’st Nbombele sv.); Lozano 6.5 (24’st Olivera 6), Osimhen 7 (39’st Simeone sv), Kvaratskhelia 7 (24’st Elmas 6). In panchina: Marfella, Gollini, Demme, Juan Jesus, Bereszynski, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard. Allenatore: Spalletti 7.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.5

RETI: 16’pt Ismajli (aut.), 28’pt Osimhen (N.).

NOTE: pomeriggio umido, terreno in buone condizioni. Spettatori: 13000 circa. Espulso al 21′ st Mario Rui. Ammoniti: Henderson. Grassi, Lozano. Angoli: 13-4 per il Napoli. Recupero: 1′; 6′.