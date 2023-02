Scherma, Coppa del Mondo Heidenheim spada a squadre: l’Italia cede in finale contro la Francia

L’Italia della spada non riesce a vincere l’oro nella gara a squadre nei Mondiali di Heidenheim e si arrende in finale contro la Francia, con i transalpini che vincono 45-38 grazie alle perfette prestazioni di Alexandre Bardenet, Nelson Lopez Pourtier, Alex Fava e Romain Cannone. Buon pomeriggio, in ogni caso, per il team azzurro di Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo, i quali si sono classificati secondi dopo aver battuto in ordine Arabia Saudita (39-28), Repubblica Ceca (42-37). Germania (44-36) e Svizzera (45-28).

Di seguito la classifica completa della gara a squadre