Probabili formazioni Milan-Atalanta, ventiquattresima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I rossoneri sono costretti a rincorrere le dirette avversarie in classifica e, per questo motivo, hanno bisogno di portare a casa la vittoria in uno scontro diretto molto delicato in ottica qualificazioni in Champions League. I nerazzurri, dal loro canto, hanno la possibilità di confermarsi tra le prime quattro della classe e cercheranno di fare il colpaccio al Giuseppe Meazza di San Siro. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn; ecco le possibili scelte dei due allenatore Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini.

MILAN – Pioli è ancora alle prese con alcuni infortuni: la speranza è quella di ritrovare Bennacer a centrocampo. Saelemaekers in vantaggio su Messias, mentre Tomori è favorito su Kjaer in difesa.

ATALANTA – Gasperini ritrova Scalvini e De Roon che, dopo la squalifica, torneranno in campo dal 1′. In attacco Boga dovrebbe essere schierato alle spalle di Lookman ed Hojlund.

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Thiaw, Tomori, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao.

Ballottaggi: Tomori 55% – Kjaer 45%, Saelemaekers 60% – Messias 40%, Giroud 65% – Origi 35%.

Indisponibili: Maignan, Florenzi, Calabria, Bennacer.

Squalificati: –

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Boga; Lookman, Hojlund.

Ballottaggi: Palomino 60% – Djimsiti 40%.

Indisponibili: Zapata, Hateboer, Pasalic.

Squalificati: Demiral