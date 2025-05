La Lazio passa a Empoli nel match valido per la 35ª giornata di Serie A. La squadra di Baroni sfrutta al massimo il calendario favorevole del quartultimo turno di campionato, che vedrà affrontarsi Roma e Fiorentina (ore 18.00) e Bologna e Juventus (20.45). Biancocelesti che agguantano virtualmente la quarta posizione, al momento ultima piazza buona per qualificarsi in Champions League. Empoli che resta penultimo con 25 punti a -2 dalla zona salvezza occupata dal Lecce. In mezzo il Venezia con 26 punti

Le pagelle

EMPOLI (3-4-2-1)

Vasquez (voto 6): un buon intervento su tiro cross di Guendouzi.

Goglichidze (voto 5.5): traballa nel primo tempo, cresce nella ripresa.

Ismajli (voto 6): prova solita, neutralizza Castellanos.

Viti (voto 5): sbaglia a scivolare sul gol di Dia. Indirizza la partita verso la Lazio.

Gyasi (voto 5.5): troppo poco coinvolto in fase offensiva

Marianucci (voto 6): qualche imprecisione in palleggio, ma si propone spesso al tiro.

Fazzini (voto 6): grande qualità in mezzo al campo, scende di intensità nel finale

Pezzella (voto 5.5): nervoso e ammonito nel finale.

Solbakken (voto 5): davanti la prende poco. Manca la zampata su un buon cross di Cacace.

Cacace (voto 6): qualche buono spunto, utile in fase di ripiegamento.

Colombo (voto 5): lotta su ogni pallone come al solito. Sul secondo giallo è forse troppo aggressivo, ma il rosso estratto da Colombo sembra troppo severo.

LAZIO (4-2-3-1)

Mandas (voto 6): fa buona guardia su ogni pallone che passa nella sua zona di competenza

Hysaj (voto 6): lancio millimetrico per il gol di Dia. Si fa espellere nel finale per una trattenuta decisamente evitabile.

Gigot (voto 6.5): sostituisce alla grande Gila, nessuna sbavatura.

Romagnoli (voto 6): non sbaglia quasi nulla, incerto con il pallone tra i piedi.

Pellegrini (voto 6): qualche errore in palleggio, ma fornisce un paio di cross molto interessanti.

Guendouzi (voto 6): solita partita di corsa e applicazione difensiva.

Rovella (voto 6.5): fa diga con Guendouzi in mezzo al campo. Cerca e trova alcune belle imbucate.

Marusic (voto 6): schierato da Baroni in un ruolo inedito. Meno offensivo di Isaksen, ma garantisce buona solidità in fase difensiva.

Dia (voto 6.5): segna dopo 53 secondi e mette in discesa la partita dei suoi.

Zaccagni (voto 6): sembra essere non in grande condizione. Alcune buone combinazioni con Castellanos. Non riesce a ritrovare il gol nel secondo tempo dopo un bel filtrante di Rovella.

Castellanos (voto 6): bella l’apertura per Hysaj che poi porta al gol di Dia. Troppo impreciso in fase di rifinitura.