Empoli-Inter, doppio Lukaku e Lautaro: Tramontana può esultare (VIDEO)

di Redazione 39

L’Inter riparte dopo la striscia negativa di risultati e festeggia la qualificazione alla semifinale di Champions League con una bella vittoria sull’Empoli per 3-0. Merito di Romelu Lukaku che sembra aver preso le misure in vista della Coppa Italia. L’attaccante belga torna al gol su azione e lo fa con una splendida doppietta. Poi spazio al sigillo finale di Lautaro. Può esultare così Filippo Tramontana, voce delle partite dei nerazzurri nella trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold.