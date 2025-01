Nono pareggio in ventidue precedenti tra Empoli e Bologna, è il risultato più ricorrente e lo dimostra anche la sfida di stasera del Castellani. E’ 1-1 tra i toscani e gli emiliani nell’anticipo del sabato sera della ventiduesima giornata della Serie A 2024/2025, frutto del vantaggio firmato da Lorenzo Colombo e del pareggio di Benjamin Dominguez: succede tutto nel primo tempo, con tanta noia nella ripresa.

I rossoblù, stanchi dopo le fatiche di Champions League, con la meravigliosa vittoria contro il Borussia Dortmund, in ogni caso restano imbattuti per la quarta volta consecutiva contro i toscani, salgono a 34 punti e sono sempre pienamente in corsa per un piazzamento europeo. Per gli azzurri, invece, si conferma un momento nel complesso negativo, in cui dalla sedicesima giornata in avanti sono arrivati appena due punti compreso quello di oggi, però ancora una volta al Castellani viene evitato un ko contro i felsinei, così come capitato già nove volte nelle precedenti dieci sfide (unica vittoria del Bologna lo scorso anno al 94′). Italiano non ha mai vinto a Empoli e non ci riesce ancora, D’Aversa evita invece un pesante record negativo, perché dopo tre sconfitte casalinghe di fila evita la quarta, che per i toscani non era mai arrivata davanti ai propri tifosi in tutta la propria storia.

LE PAGELLE DI EMPOLI-BOLOGNA

IL MIGLIORE – Ardian Ismajli, voto 6.5. Solita prestazione eccezionale a livello difensivo: il leader del terzetto arretrato dei toscani annulla prima Dallinga e poi Castro.

IL PEGGIORE – Devis Vasquez, voto 5. Era stato tra i migliori nel girone di andata, poi tanti errori nelle ultime partite. Oggi poco prima del gol subito sbaglia una facile uscita, e poi la palla scoccata da Dominguez gli passa sotto le gambe non facendogli fare una bellissima figura.

L’ARBITRO – Federico La Penna di Roma1, voto 6.5. Gestisce bene una partita assai scorbutica, al contempo nella ripresa però è impreciso su un paio di fischi e cartellini, non seguendo più di tanto il metro scelto nel primo tempo.

IL TABELLINO

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez 5; Goglichidze 6, Ismajli 6.5, Viti 6.5; Gyasi 6, Grassi 6 (28’st Anjorin 6), Henderson 6 (13’st Maleh 6), Pezzella 6 (37’st Cacace sv); S. Esposito 5.5, Fazzini 6.5; Colombo 6.5 (37’st De Sciglio sv). In panchina: Perisan, Seghetti, Sambia, Zurkowski, Tosto, Marianucci, Bacci, Bambnista, El Biache, Gravelo, Konatè. Allenatore: D’Aversa 6.5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Holm 6, Beukema 6.5, Lucumì 6, Lykogiannis 6.5 (31’st Miranda 6); Freuler 6, Moro 5.5 (28’st Fabbian 5.5); Dominguez 6.5 (39’st Iling jr sv), Odgaard 5.5 (28’st Ferguson 5.5), Ndoye 5.5; Dallinga 5 (1’st Castro 5). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Posch, Casale, El Azzouzi, Pobega, Cambiaghi, De Silvestri. Allenatore: Italiano 5.5.

ARBITRO: La Penna di Roma 6.5.

RETI: 24’pt Colombo, 45’pt Dominguez.

NOTE: spettatori 10.000 circa (con circa 2500 tifosi ospiti). Ammoniti: Henderson, Grassi, Pezzella. Angoli: 4-2 per il Bologna. Recupero: 4′; 5′.