Torna a vincere il Talmassons e lo fa con una prestazione di alto livello contro il Pinerolo nella settima giornata di ritorno della Serie A1 2024/2025 di volley femminile. Per la formazione friulana si tratta del terzo successo stagionale, arrivato grazie al risultato finale di 3-0 (25-13, 29-27, 25-21). Un ritorno alla vittoria che mancava ormai da quasi due mesi, dal 4 dicembre contro Firenze; inoltre, per il Talmassons si tratta di una “vendetta” rispetto al match di andata, terminato sempre per 3-0 ma a favore delle piemontesi, che con quello di stasera incappano nel secondo KO consecutivo.

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

Volley femminile, la cronaca di Talmassons-Pinerolo

La partita inizia bene per le padrone di casa, che si portano sul 4-1 dopo l’errore in attacco di Smarzek e la ricezione errata di Sorokaite (4-1). Le ospiti rimangono comunque a contatto nonostante una Olga Strantzali scatenata in attacco. I due muri consecutivi di Eze e Botezat, oltre all’ennesimo attacco vincente di Strantzali, valgono il +8 per le friulane (13-5). Un vantaggio ampio che diventa in doppia cifra grazie ai cinque punti di Alice Pamio, protagonista nel tratto finale del set (21-11), chiuso dall’errore di D’Odorico in ricezione.

Dal secondo set inizia un’altra partita, più equilibrata, nonostante si riparta da un parziale di 4-0 per il Talmassons, condito anche dal muro di Kocic. L’errore di Botezat permette alle ospiti di riavvicinarsi, prima di scivolare di nuovo a -4 dopo l’attacco fuori misura di D’odorico (11-7). A questo punto, Pinerolo trova un contro parziale da 3-7 impattando sul 14-14 con Smarzek, senza però mai passare in vantaggio. Si prosegue a oltranza, fino a quando il muro di Pamio non chiude il set.

Il terzo set si apre con un generale equilibrio, in cui le ospiti rispondono punto su punto alle iniziative della squadra di casa. Sono ancora le friulane, però, a trovare il primo break del parziale grazie al muro di Botezat (7-4). Sylves e Smarzek sono le più attive in questa fase tra le piemontesi, ma il Talmassons allunga sul +4 con l’attacco di Storck (11-7). Smarzek viene cercata molto dalle compagne, ma alterna attacchi vincenti ad errori e Pinerolo non riesce a colmare il gap. Il muro di Eze mette il punto esclamativo alla partita (22-17), che viene poi chiusa con un altro muro, stavolta di Kocic.

Programma 7^ giornata di ritorno

SABATO 25 GENNAIO

Cda Volley Talmassons Fvg-Wash4green Pinerolo 3-0 (25-13, 29-27, 25-21)

DOMENICA 26 GENNAIO

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Smi Roma Volley

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Igor Gorgonzola Novara

Il Bisonte Firenze-Honda Olivero Cuneo

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Numia Vero Volley Milano

Bergamo-Savino Del Bene Scandicci

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri ’76