Pagelle Fiorentina-Monza: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Fiorentina-Monza, con i voti e il tabellino della sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2022/2023. La partita del “Franchi” termina con una giusta parità, con i Viola che hanno dominato la prima frazione, mentre i brianzoli hanno trovato una bella reazione nella ripresa. Sblocca Cabral al 19′ con una botta potentissima sotto a traversa, risponde Carlos Augusto al 61′ con un bell’inserimento concluso con un tiro al volo di destro. Successivamente, Terracciano si fa trovare pronto sul tiro di Mota, sulla cui respinta Petagna spara alle stella da pochi passi. Nel finale ci prova anche la Fiorentina, ma Barak non centra la porta, mentre gli inserimenti di Bonaventura e Kouamé non portano i risultati sperati.

GLI HIGHLIGHTS

PAGELLE FIORENTINA-MONZA, VOTI E TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Dodò 6, Martinez Quarta 6, Igor 5.5, Biraghi 6; Bianco 6 (64′ Amrabat 6), Duncan 6 (86′ Catrovilli sv); Ikoné 6, Barak 6 (64′ Bonaventura sv), Saponara 5.5 (64′ Kouamé 6); Cabral 7 (86′ Jovic sv)

In panchina: Martinelli, Cerofolini, Gollini, Milenkovic, Venuti, Kayode, Ranieri, Terzic, Amatucci, Distefano

Allenatore: Italiano 6

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Marlon 6, Caldirola 4.5 (67′ Mari 6), Izzo 6; Ciurria 5.5 (82′ Vignato sv), Ranocchia 5 (62′ Machin 6), Pessina 5.5, Augusto 6.5; Colpani 5.5 (46′ Petagna 5), Caprari 5 (46′ Birindelli 5.5); Mota 6

In panchina: Cragno, Sorrentino, Antov, Carboni, Barberis, Colombo, Bondo, D’Alessandro, Valoti, Gytkjaer

Allenatore: Palladino 6.5

ARBITRO: Feliciani 6

RETI: 19′ Cabral, 61′ Carlos Augusto

NOTE: serata serena, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Igor, Birindelli, Machin, Petagna. Angoli: 9-1. Recupero: 1’ pt, 4’ st