Premier League 2022/2023, l’Arsenal stende 3-0 il Fulham. United fermato dal Southampton

L’Arsenal prosegue la propria marcia e passa 3-0 anche sul campo del Fulham nel match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Premier League 2022/2023: a decidere la contesa sono le reti messe a referto da Gabriel, Gabriel Martinelli e Martin Odegaard. Accade tutto nella prima frazione di gara con i Gunners che indirizzano chiaramente l’andamento del confronto realizzando le tre marcature. Nella ripresa, dunque, la formazione ospite si limita ad amministrare e a gestire le forze in vista del prossimo impegno in Europa League. In virtù di questo risultato i ragazzi guidati da Mikel Arteta tornano ad avere cinque punti di vantaggio (66) nei confronti della prima inseguitrice che è il Manchester City.

Il Manchester United, dopo la pesantissima sconfitta incassata la scorsa settimana con il Liverpool, non va oltre uno scialbo pareggio a reti bianche con il Southampton. Gli uomini di Erik Ten Hag resistono alle offensive della squadra ospite, che tenta il colpaccio anche vista l’espulsione per somma di ammonizione di Casemiro arrivata al 34′. Un punto per parte che non accontenta nessuna delle due compagini. E’ 1-1, invece, tra West Ham ed Aston Villa: all’iniziale vantaggio dei Villans siglato da Ollie Watkins risponde la rete di Said Benrahma.