Formazioni ufficiali Roma-Sassuolo, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Obiettivo tre punti per i giallorossi, che vogliono approfittare dei passi falsi di Inter e Lazio per salire al secondo posto. Impegno non facile per la squadra di Mourinho, che sfida l’ostico Sassuolo – reduce da due vittorie di fila – proprio nel bel mezzo del confronto di Europa League contro la Real Sociedad. Giallorossi ampiamente favoriti secondo i bookmakers. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 12 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-SASSUOLO

ROMA: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; El Shaarawy, Abraham.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Heinrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.