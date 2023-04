Ranking Uefa: la Juventus agguanta il Barcellona. L’Inter raggiunge la Roma

Può essere la stagione italiana in Europa. In tutte le competizioni europee, infatti, i club di Serie A stanno facendo un grandissimo cammino. Di questi buoni risultati si agevola anche la classifica del Ranking Uefa delle nostre società italiane. L’ultimo aggiornamento, infatti, vede buonissimi risultati per la Juventus, per l’Inter ma anche per Milan e Fiorentina. I bianconeri agguantano il Barcellona all’ottavo posto, Il Milan scavalca il Basilea, la Fiorentina recupera tre posizioni. L’Inter aggancia la Roma ed entra nella top ten. Questa la classifica completa.

1. Manchester City 137.000

2. Bayern Monaco 135.000

3. Chelsea 126.000

4. Liverpool 123.000

5. Real Madrid 117.000

6. Paris Saint-Germain 112.000

7. Manchester United 104.000

8. Juventus 98.000

9. Barcellona 98.000

10. Inter 89.000

11. Roma 89.000

12. Ajax 89.000

13. Dortmund 86.000

14. Atlético Madrid 85.000

15. Lipsia 84.000

16. Siviglia 83.000

17. Villarreal 82.000

18. Benfica 81.000

19. Porto 81.000

20. Napoli 80.000

28. Atalanta 55.500

35. Milan 48.000

41. Lazio 42.000

101. Fiorentina 16.000

105. Torino15.556