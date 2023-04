Spezia-Lazio, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Spezia-Lazio, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Sfida delicatissima al Picco, i biancocelesti vogliono un’altra vittoria per blindare la zona Champions, ma i liguri padroni di casa devono fare punti per la salvezza e hanno cambiato passo nelle ultime settimane. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 14 aprile.

Spezia-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Davide Polizzi e Nando Orsi.