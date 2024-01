Pagelle Cagliari-Torino 1-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cagliari-Torino, match che ha aperto la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. In una Unipol Domus Arena colma di dolore per il ricordo di Gigi Riva e con una manifestazione di affetto commovente, il Torino parte meglio e sblocca l’incontro grazie all’ottima cavalcata di Bellanova che gli mette un assist perfetto solo da spingere in rete. Il Cagliari prova a reagire con Jankto che ha due occasioni per pareggiare, ma i ragazzi di Juric sprecano anche la possibilità dello 0-2. Raddoppio che arriva proprio allo scadere della prima frazione di gioco con una grande azione solitaria di Ricci. Nella ripresa Ranieri mette tutti gli attaccanti in campo, rischia lo 0-3, ma nel finale si accende come da tradizione: Viola trova l’1-2 e Lapadula manca due occasioni importanti per il 2-2. Il Toro continua a sognare l’Europa.

LE PAGELLE E I VOTI

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet 5.5; Wieteska 5, Dossena 5, Hatzidiakos 5.5 (1’st Viola 7); Zappa 6, Makoumbou 5.5, Sulemana sv (11’pt Prati 6), Azzi 5.5 (26’st Augello 6); Nandez 6.5 (26’st Lapadula 6), Jankto 5.5; Petagna 5.5. In panchina: Aresti, Radunovic, Obert, Di Pardo, Desogus, Deiola, Pavoletti. Allenatore: Ranieri 5.5.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Tameze 5.5, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Bellanova 7 (42’st Vojvoda sv), Ricci 7.5 (17’st Gineitis 6), Linetty 7, Lazaro 6; Vlasic 6.5, Sanabria 5.5 (33’st Sazonov 7), Zapata 7 (42’st Pellegri sv). In panchina: Popa, Gemello, Zima, Bianay, Savva, Ciammaglichella, Njie, Wa Mungu. Allenatore: Juric 6.5.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 23’pt Zapata, 48’pt Ricci, 32’st Viola.

NOTE: serata serena, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Wieteska, Ricci, Viola, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Rodriguez.

Angoli: 8-2.

Recupero: 3′, 7′.