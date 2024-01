Nella serata del 26 gennaio, Eintracht conquista tre punti in casa contro il Mainz, aprendo le danze della diciannovesima giornata di campionato. La formazione casalinga si porta in vantaggio a 72′ grazie alla rete di Gotze e resta così in sesta posizione generale. Prosegue invece il pessimo periodo degli ospiti solo sedicesimi in classifica e al momento in zona playoff.