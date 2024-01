In casa dell’Almeria Alaves vince per 3-0, nel match valido per la ventiduesima giornata di Liga. La squadra ospite trova il vantaggio iniziale con Omorodion, chs sblocca la partita al minuto 10. Nel secondo tempo, è poi Roja a raddoppiare dal dischetto al 52′ e infine Omorodion firma la doppietta della serata e all’88’ mette il risultato in cassaforte.