Pagelle Cagliari-Monza 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cagliari-Monza, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Alla Unipol Domus Arena grande partenza dei padroni di casa che attaccano in massa e passano in vantaggio grazie a Dossena, il più abile a ribadire la palla in rete sugli sviluppi di corner. Il Monza però nella ripresa reagisce, colpisce due traverse e poi trova il gol del pareggio grazie alla zuccata vincente di Maric. Un gol per parte, un punto a testa.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet 6.5; Goldaniga 6 (28’st Oristanio 5.5), Dossena 7, Hatzidiakos 6; Zappa 5.5, Makoumbou 6.5, Prati 6, Augello 5.5 (43’st Azzi sv); Viola 6.5 (28’st Jankto 5.5); Luvumbo 5 (32’st Lapadula 5.5), Petagna 5.5 (32′ st Pavoletti 6). In panchina: Radunovic, Aresti, Deiola, Desogus, Obert, Pereiro, Shomurodov, Selemana, Wieteska. Allenatore: Ranieri 6

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; D’Ambrosio 5.5 Caldirola 6, A. Carboni 5.5 (37’st Mari sv); Birindelli 5.5 (12’st Ciurria 6.5), Pessina 5, Gagliardini 5.5, Kyriakopoulos 6; Dany Mota 5 (22’st Machin 6), Colpani 5.5 (22’st V. Carboni 6); Colombo 5 (12’st Maric 6.5). In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Akpa Akpro, Bettella, Bondi, Cittadini, Donati, Pereira. Allenatore: Palladino 5.5.

ARBITRO: Marchetti di Ostia 6. RETI: 10’pt Dossena; 16’st Maric

NOTE: spettatori 16000 circa.

Ammoniti: Prati, Birindelli, Machin.

Angoli: 11-10 per il Monza.

Recupero: 1′; 4′.