Icardi, contatti con il Real Madrid confermati

Il Real Madrid sta vivendo un momento di difficoltà riguardante il ruolo di centravanti. Il mancato arrivo di Kylian Mbappé ha costretto Joselu al doppio turno come punta centrale. A mettere una toppa sul problema è stato Jude Bellingham, protagonista assoluto di questa prima parte di stagione. Carlo Ancelotti vorrebbe però rafforzare la rosa e sembra che il nome di Mauro Icardi possa essere una reale possibilità. Secondo Letterio Pino, che ha rilasciato alcune dichiarazioni e Fanatik: “Siamo in contatto con il Real Madrid, ma ad oggi non c’è ancora un’offerta ufficiale“.