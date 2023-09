Milan, il turn over funziona a Cagliari: Tomori, Okafor e Loftus-Cheek regalano i tre punti

Il Milan va sotto, reagisce, si affida ai volti nuovi e vince 3-1 in trasferta contro il Cagliari. La squadra rossonera ha ottenuto tre clean sheets consecutivi considerando tutte le competizioni, come non accadeva da aprile tra campionato e Champions. Ma oggi in Sardegna arrivano anche altre conferme sul rendimento lontano dalle mura amiche in campionato, dove nel 2023 i rossoneri hanno perso sei volte (a fronte di altrettante vittorie). Contro la squadra di Ranieri, Pioli punta su Okafor come punta centrale, con Chukwueze-Reijnders-Pulisic a supporto. Senza Krunic, il tecnico affida una maglia da titolare ad Adli in mediana. La prestazione del centrocampista francese di origini algerine è più che positiva, ma un suo pallone perso innesca l’azione dell’1-0 del Cagliari: Nandez ne approfitta e serve Luvumbo che batte Sportiello. Il Cagliari aveva segnato un solo gol in questo campionato e soltanto nel 2008/09 (con Allegri in panchina) aveva realizzato una o meno reti nelle prime cinque gare stagionali. La rete del vantaggio tra le mura amiche però non porta l’iniezione di fiducia attesa per i sardi.

La reazione del Milan infatti è puntuale. Al 40′ Pulisic effettua un cross basso, Radunovic commette un errore da matita rossa e favorisce il tocco di Okafor che si gode il primo gol in rossonero. La rimonta del Milan si completa prima del duplice fischio. Al 44′ le prove generali del gol con un gran sinistro di Theo Hernandez neutralizzato da Radunovic. Un minuto dopo però su schema da corner arriva il 2-1. Rejiners crossa forte in mezzo, Radunovic sbaglia di nuovo l’uscita bassa e Tomori devia in rete. Nella ripresa Ranieri inserisce Oristanio. E il suo Cagliari prova subito a partire forte, costruendo una palla gol sprecata da Luvumbo. A spegnere ogni idea di contro-rimonta è un altro nuovo acquisto, Loftus-Cheek che controlla dai 20 metri e lascia partire un destro potente e preciso nell’angolo basso. Nel finale c’è spazio anche per Leao e per i giovani Romero e Bartesaghi. Sabato il Milan è atteso dalla Lazio. Pioli spera di riavere Maignan tra i pali.