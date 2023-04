MotoGP, i medici fermano Joan Mir: niente GP d’Argentina

di Mattia Zucchiatti 28

Niente Gp d’Argentina per Joan Mir. Dopo un controllo medico mattutino, il pilota spagnolo è stato dichiarato non idoneo dallo staff medico della MotoGP e del circuito a causa di un trauma cranico e cervicale. Colpa di una caduta al primo giro della gara sprint: lo spagnolo (che non ha perso conoscenza) è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Santiago del Estero, a circa 80 chilometri da Termas de Rio Hondo. Oggi Mir ha continuato a provare sensazioni di nausea e vertigini. Il pilota della Honda tornerà in Europa per continuare il suo recupero in vista del Gran Premio delle Americhe, in programma dal 14 al 16 aprile.