Giornata avara di soddisfazioni per la squadra italiana di bob nella tappa di Coppa del Mondo di Innsbruck. Nella gara maschile del bob a 2 Patrick Baumgartner e Robert Mircea non vanno oltre la nona posizione con un tempo complessivo di 1:42.87, distanti quasi un secondo e mezzo dalla vetta. Solito dominio tedesco, con Johannes Lochner e Geroge Felischhauer a imporsi nella prova odierna davanti ai connzionali Francesco Friedrich/Alexander Schuller e a Adam Ammour/Nick Stadelmann in terza posizione. Appena fuori dal podio la coppia statunitense Frank Del Duca/Charles Volkr e quella britannica composta da Brad Hall e Taylor Lawrence. Più indietro gli altri azzurri: quattordicesima posizione per Alex Verginer e Mario Lambrughi (1:43.08), diciottesima per Mattia Variola/Fabio Batti/Riccardo Ragazzi (1:43.33).

ORDINE DI ARRIVO

1 GER LOCHNER Johannes/FLEISCHHAUER Georg Total: 1:41.47

2 4 GER FRIEDRICH Francesco/SCHÜLLER Alexander Total: 1:41.63 +0.16

3 9 GER AMMOUR Adam/STADELMANN Nick Total: 1:41.84 +0.37

4 11 USA del DUCA Frank/VOLKER Charles Total: 1:42.23 +0.76

5 10 GBR HALL Brad/LAWRENCE Taylor Total: 1:42.46 +0.99

6 7 LAT KALENDA Jekabs/MIKNIS Matiss Total: 1:42.67 +1.20

7 16 KOR KIM Jinsu/KIM Hyeonggeun Total: 1:42.75 +1.28

8 3 NED WESSELINK/FRANJIC Jelen Total: 1:42.86 +1.39

9 12 ITA BAUMGARTNER Patrick/MIRCEA Robert Total: 1:42.87 +1.40

10 22 SUI VOGT Michael/NDIAYE Amadou David Total: 1:42.92 +1.45

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

1 Francesco Friedrich 1310

3 Johannes Lochner 1295

2 Brad Hall 1146

4 Patrick Baumgartner 976

5 Frank del Duca 928

6 Adam Ammour (Jr) 898

7 Jekabs Kalenda (Jr) 888

8 Markus Treichl 872

9 Timo Rohner 872

8 Cédric Follador 832

TRIONFA BUCKWITZ NEL MONOBOB FEMMINILE

Gara davvero combattuta quella femminile del monobob, che ha visto imporsi al tedesca Lisa Buckwitz in 1:48.41. Sul podio anche la statuitense Kaysha Love a quattro centesimi e l’altra tedesca Laura Nolte a dieci centesimi di distacco. Non c’erano azzurre impegnata nella gara odierna.

ORDINE DI ARRIVO

1 13 GER BUCKWITZ Lisa 1:48.41

2 7 USA LOVE Kaysha +0.04

3 6 GER NOLTE Laura +0.10

4 10 AUS WALKER Breeana +0.28

5 4 SUI HASLER Melanie +0.43

6 14 USA MEYERS TAYLOR Elana +0.55

7 5 ROU GRECU Andreea +0.57

8 12 GER KALICKI Kim +0.65

9 15 AUT BEIERL Katrin +0.84

10 11 CAN APPIAH +0.87

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

1. Lisa Buckwitz (GER) 885

2. Laura Nolte (GER) 819

3. Bree Walker (AUS) 776

4. Andreea Grecu (ROU) 728

5. Kim Kalicki (GER) 704

6. Kaysha Love (USA) 682

7. Melanie Hasler (SUI) 674

8. Elana Meyers Taylor (USA) 572

9. Cynthia Appiah (CAN) 568

10. Kaillie Armbruster Humphries (USA) 544

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domani la tappa di Innsbruck si chiude con altre due gare: alle 11:15 la prova maschile del bob a 4, poi alle 15:00 quella femminile del bob a 2. La settimana prossima, invece, la Coppa del Mondo si trasferirà a St.Moritz.