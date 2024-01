Dalla Spagna non hanno dubbi: il Como vuole il milanista Luka Romero

E’ il giornalista Matteo Moretto del sito spagnolo Relevo a dare la notizia: Cesc Fabregas, nello staff del Como, starebbe richiedendo l’ingaggio di Luka Romero, attualmente giocatore del Milan. I rossoneri non hanno reso note le intenzioni sul classe 2004 che sta trovando spazio in campo solo in rare occasione, ma il club che sogna la Serie A – in caso di opportunità di prestito – non si tirerebbe indietro.