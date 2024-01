Bologna-Genoa, Zirkzee ammonito: era diffidato, salterà il Cagliari e tornerà col Milan

Tegola per il Bologna di Thiago Motta. Non soltanto il ko contro l’Udinese e quello che sta maturando contro il Genoa, ma nella prossima trasferta, quella sul campo del Cagliari fra una settimana, non ci sarà Joshua Zirkzee. Il fenomenale attaccante olandese, infatti, era diffidato ed è stato ammonito al 90′ della partita del Dall’Ara. Per questo motivo salterà la sfida contro i sardi, per poi tornare a disposizione per l’incontro seguente, un’altra trasferta, sul campo del Milan.