Il Torino ferma l’Atalanta sull’1-1 al Gewiss Stadium grazie al pareggio di Maripan in risposta al vantaggio di Djimsiti. Ai due difensori protagonisti si affianca Milinkovic-Savic, che para un penalty a Retegui nel secondo tempo. L’Atalanta sale a 47 punti, mentre il Toro si porta a quota 27.

Non è stato un avvicinamento facile alla partita per la Dea, che ha perso prima Zappacosta per influenza e poi Carnesecchi per un risentimento all’adduttore durante il riscaldamento. Come se non bastasse, dopo mezz’ora si ferma anche Sead Kolasinac, costretto a lasciare il posto a Toloi per un risentimento muscolare al flessore destro. Al 35′ però l’Atalanta sblocca il risultato e lo fa con Djimsiti che di testa, su cross dalla destra, trafigge Milinkovic-Savic. La risposta del Toro però è immediata. Al 40′ Lazaro crossa in area da calcio piazzato, Maripan sfugge alla marcatura degli avversari e di testa batte Rui Patricio. L’Atalanta ha la palla del 2-1 al 74′ dopo un fallo da rigore di Tameze su Retegui: dagli undici metri va il centravanti azzurro, ma Milinkovic-Savic para il terzo rigore stagionale e regala un punto ai granata.

ATALANTA

Rui Patricio 6

Non ha colpe sul gol

Djimsiti 7

Fa le veci di Retegui con l’unico gol della serata

Hien 6.5

Fa buona guardia contro i diretti avversari

Kolasinac 6

Prestazione ordinata fino all’infortunio (30′ Toloi 6.5 Approccia alla gara con concentrazione)

Bellanova 7

Segna l’1-0, ma gli viene annullato per un tocco col braccio. Quattordici minuti dopo serve da corner l’assist a Djimsiti per il gol (stavolta regolarissimo) del vantaggio. Un treno anche nella ripresa

De Roon 6.5

L’anima della Dea. Solita prestazione di dinamismo in mezzo al campo

Ederson 6.5

Preciso e ordinato. Nessun coniglio tirato fuori dal cilindro come a Barcellona, ma la sua prova è positiva

Ruggeri 6

Ordinato. Sull’1-1 però Gasp chiede altro (57′ Cuadrado 6.5 Entra e calcia due volte nello specchio. Aggiunge più colpi rispetto a Ruggeri)

Brescianini 6

Pericoloso nel finale di primo tempo con un inserimento dei suoi. Nel primo tempo è nel vivo del gioco, un po’ meno nei primi dieci minuti della ripresa (57′ Samardzic 6 Qualche buono spunto e poco altro)

De Ketelaere 6

Molto ispirato nel primo tempo. La rete annullata parte da una sua giocata in area. Ad inizio ripresa però non si accende (57′ Pasalic 5.5 Ha la palla del 2-1 al 79′, ma calcia alto al volo)

Retegui 5

Non è un difensore e si vede nell’errore in marcatura su Maripan nel calcio piazzato dell’1-1. Molto più smaliziato nell’area avversaria, dove al 73′ conquista un rigore con esperienza e furbizia. Dagli undici metri però sbaglia tutto (85′ Scamacca sv)

TORINO

Milinkovic-Savic 7.5

Terzo rigore parato su tre in stagione. Decisivo

Pedersen 6

Nessuna sbavatura degna di nota, ma Vanoli lo richiama all’intervallo (46′ Walukiewicz 6 Entra bene in partita)

Maripan 7

Sfodera il suo potere fisico sia nell’area avversaria (suo l’1-1) che nella propria

Coco 5.5

Perde il duello con Djimsiti in area in occasione del gol. Rischia con un tocco col braccio in area nel secondo tempo

Sosa 5.5

Soffre sulla sua corsia

Tameze 6

Il Toro cerca centrocampisti sul mercato e lui decide di giocare un’ora di gioco ad alto livello. Rovina tutto con il fallo da rigore su Retegui

Ricci 6

Mette ordine alla manovra in fasi delicate del match. Garantisce letture intelligenti

Lazaro 6

Prestazione di sacrificio e generosità sulla fascia (85′ Masina sv)

Vlasic 6

La qualità non gli manca, ma è un po’ disordinato nella gestione della palla tra le linee. Non era facile contro Ederson e De Roon

Karamoh 5.5

Non crea pericoli (63′ Njie 5.5 Non offre ripartenze, ma durante l’assedio della Dea non era facile)

Adams 5.5

Ha avuto serate migliori (63′ Sanabria 5.5 Non entra in partita)