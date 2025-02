Altra grande sorpresa nell’Atp 250 di Montpellier, che in semifinale vede l’uscita di un altro pezzo da novanta. Infatti, Andrey Rublev, testa di serie numero 1 del seeding, ha ceduto in due set al numero 102 del ranking Atp Aleksandar Kovacevic. Un risultato di grande rilievo per il 26enne statunitense, che insegue il primo trofeo in carriera dopo la semifinale a Seoul nel 2022. Di fronte si troverà Felix Auger-Aliassime, che invece ha rispettato il pronostico contro Jesper de Jong e che insegue il settimo titolo Atp in carriera, il primo a Montpellier dopo essere uscito in semifinale lo scorso anno.

TABELLONE E RISULTATI

Atp Montpellier, sorpresa Rublev: eliminato da Kovacevic

Che Kovacevic, passato dalle qualificazioni, fosse in giornata lo si è capito fin dai primi scambi della partita, che lo hanno visto portarsi in vantaggio già nel secondo game dopo aver annullato due palle break a Rublev nel primo. I due tennisti mostrano numeri simili nelle principali statistiche, soprattutto al servizio, ma quello che fa la differenza è la gestione dei punti importanti. Su questi prevale lo statunitense, che pure subisce il pareggio nel settimo gioco rischiando anche di perdere nuovamente il servizio nel nono. Nel dodicesimo e ultimo game, però, ecco che è proprio Kovacevic a trovare il break che vale il set.

Il secondo set, invece, procede on serve fino al decimo gioco nonostante Rublev paghi anche due doppi falli. Dopo una palla break annullata da Kovacevic nel nono game, in quello successivo lo statunitense mette a segno il break decisivo, aggiudicandosi la partita e la possibilità di vincere il torneo.

Auger-Aliassime supera l’ostacolo de Jong

Termina in semifinale l’ottimo percorso di Jesper de Jong, che ai quarti era riuscito ad avere la meglio nel derby olandese contro il più quotato Tallon Griekspoor. A un passo dalla finale, de Jong ha ceduto in due set a Auger-Aliassime, che da numero 2 del tabellone ha rispettato il pronostico. Il tutto, comunque, dopo una partita combattuta. Nel primo set, entrambi hanno tenuto un ottimo livello al servizio, sia come percentuale di prime e sia per le seconde. Ma, mentre il canadese non ha concesso nulla all’avversario, nemmeno una palla break, l’olandese ha dovuto affrontarne sei, salvandone cinque ma cedendo quella al settimo game che è valsa il set.

Nel secondo set, quindi, de Jong ha avuto bisogno di spingere e di osare qualcosa di più soprattutto in risposta. Dopo aver annullato due palle break nel primo game, il numero 131 al mondo ha colpito per primo rubando il servizio a zero a Auger-Aliassime nel quarto game. Una gioia che è durata solo pochi minuti, visto che il contro break di Felix è stato immediato. Poi, due palle break per parte nel nono e nel decimo game, ma entrambi i tennisti sono riusciti a conservare il servizio. Si arriva, quindi, al tiebreak, dove risulta decisivo il punto del 3-5 a firma di Auger-Aliassime, con il mini break che vale la partita.

Domani la finale: a che ora si gioca

La finale, quindi, vedrà affrontarsi Kovacevic e Auger-Aliassime. Per i due non si tratta di una prima volta da avversari, visto che lo statunitense e il canadese si sono sfidati proprio nel 2024 al Masters 1000 di Cincinnati. Allora a vincere fu Felix, che si impose in due set per 6-3 6-1. Ora, quindi, Kovacevic proverà a sovvertire il pronostico e prendersi la rivincita, per quello che, come detto, sarebbe il suo primo titolo nel massimo circuito del tennis maschile. La finale si giocherà domani, domenica 2 febbraio, sul campo centrale di Montpellier, il Court Patrice Dominguez. L’inizio è previsto non prima delle 15:00, subito dopo la finale del torneo di doppio maschile.