Ad Aspen, in Colorado, si è concluso il primo grande evento del weekend dedicato allo sci freestyle, ovvero la gara di slopestyle, terzo appuntamento della Coppa del mondo 2024/2025. A prendersi la scena sono Alex Hall e Tess Ledeux, al termine di una prova molto tirata. Il primo si è imposto nella gara maschile vincendo il testa a testa con un suo connazionale, lo statunitense Colby Stevenson. Hall centra già al primo tentativo il salto che gli vale la vittoria con 88.21 punti, mentre Stevenson, quarto dopo il primo salto, si migliora nel secondo con 87.15 punti, che gli permettono anche di scavalcare il norvegese Birk Ruud, terzo con 85.10 punti.

La francese Ledeux, invece, ha vinto la gara femminile con 88.06 punti, regolando la canadese Megan Oldham, che realizza il miglior punteggio della seconda run, ma non basta per vincere (86.93). A completare il podio è la statunitense Rell Harwood, lontana con i suoi 77.53 punti. Dopo questa terza tappa, la Cdm di slopestyle tornerà a fine mese con la tappa, la penultima della stagione, di Stoneham (Canada) dal 20 al 22 febbraio.

Freestyle, italiani out nelle qualificazioni

Per quanto riguarda gli italiani, non ci sono stati azzurri in gara nelle due finali. Infatti, sia i fratelli Tabanelli, Miro e Flora, che René Monteleone non sono riusciti a passare il taglio delle qualificazioni di ieri. Flora, che nell’ultimo appuntamento a Laax aveva sfiorato il primo podio nella specialità, non è riuscita a ripetersi chiudendo in dodicesima posizione. Nella gara maschile, Monteleone aveva chiuso al 19esimo posto, mentre Miro Tabanelli non era riuscito ad andare oltre i 26 punti. Ora il grande appuntamento, soprattutto per Flora Tabanelli, sarà la prova del Big Air nei prossimi giorni (qualificazioni il 4 febbraio e gare il 6), fondamentale per continuare a coltivare l’obiettivo della Sfera di cristallo nella specialità.