Serie C 2023/24, Girone B: successo per Pescara e Torres, pareggio tra Entella e Ancona

Ottimo esordio per Pescara, Torres e Spal, pareggio tra Entella e Ancona. Il Pescara affonda la Juventus U23, termina 3-1 all’Adriatico. La formazione biancazzurra ha firmato un triplo vantaggio già nella prima frazione di gioco, a rendersi protagonista Cuppone con doppietta e la rete di Accornero messa a segno al 34esimo. Nella ripresa arriva il gol della bandiera da parte dei piemontesi, è Guerra a firmare il tabellino dei marcatori al 54esimo in maniera vana. Esordio positivo anche per la Spal che si impone di misura sulla Vis Pesaro. Dopo un primo a reti inviolate, è la formazione biancoceleste a conquistare la vittoria grazie all’autogol messo a segno da Tonucci al 53esimo. Niente da fare per gli ospiti che incassano la prima sconfitta stagionale.

Partita combattuta tra Recanatese e Torres: sono gli ospiti a sbloccare la gara al 29esimo con Ruocco, è Antonelli poi a riportare il match in equilibrio ad inizio ripresa con un autogol. Pareggio che però dura ben poco, la formazione campana firma il nuovo vantaggio qualche minuto dopo con il gol di Scotto. Successo per i campani che conquistano i primi tre punti della nuova stagione, termina 2-1 al Nicola Tubaldi. Pareggio invece tra Entella e Ancona: reti inviolate per i primi 45′ minuti: sono poi Spagnoli per gli ospiti e Meazzi per i padroni di casa a timbrare il tabellino dei marcatori. Nessuno si impone nettamente, termina 1-1 al Comunale di Chiavari.