Canottaggio, Coppa del Mondo Zagabria 2023: domina la squadra della Svizzera

L’ultima giornata di regata della prima Coppa del Mondo di canottaggio della stagione 2023 si è svolta in domenica dalle buone condizioni a Zagabria, in Croazia. Dopo una serie di B-Finals, sono iniziate che hanno assegnato le medaglie e il pubblico è stato intrattenuto da gare emozionanti ed equilibrate, con presenti i beniamini di casa croati e una squadra svizzera molto forte.

Women’s Pair (W2-) – Final

Con tre equipaggi in corsa, è stata una gara a non arrivare ultimi, poiché dovevano essere assegnate solo due medaglie. Le sorelle croate Jurkovic erano ansiose di fare una buona impressione sulle acque di casa, ma è stata la Spagna a partire più veloce. Nel secondo quarto di gara, la coppia spagnola ha continuato a vogare forte e, con la Repubblica Ceca in seconda posizione, le sorelle Jurkovic erano leggermente fuori passo. La Spagna ha vinto l’oro, mentre Ivana e Josipa Jurkovic hanno tagliato la linea in terza posizione e non hanno ottenuto una medaglia.

Men’s Pair (M2-) – Final

La Svizzera ha avuto la migliore delle partenze e ha ottenuto il vantaggio iniziale, con Danimarca e Spagna bene nel mix. Mentre gli equipaggi superavano i 500 metri, c’erano solo un paio di secondi che separavano tutti e sei gli equipaggi, con la Svizzera che continuava a guidare. Nella seconda metà della gara, gli svizzeri hanno mantenuto la loro posizione in prima linea, ma le cose stavano iniziando a scaldarsi per la medaglia d’argento tra Danimarca e Spagna. La Svizzera ha continuato a guidare la linea e la Spagna ha tenuto fuori causa Danimarca e Croazia nello sprint finale, chiudendo al secondo posto.

Women’s Double Sculls (W2x) – Final

Mentre si avvicinava la meta, Svizzera 1 era tornata in corsa per la medaglia d’oro, davanti all’Ucraina e, con pochi colpi incredibili, Schweizer e Loetscher sono passati in vantaggio! Svizzera 1 ha continuato ad allontanarsi dalle rivali e si sono prese l’oro. Medaglia d’argento per le sorelle austriache Lobnig e terzo il Sud Africa, che ha preso il bronzo.

Men’s Double Sculls (M2x) – Final

La Croazia ha guidato la vogata e ha aperto un divario piuttosto grande davanti alla Spagna, con Serbia1 seduta in posizione di medaglia di bronzo e l’Estonia vicino, dietro di loro. I padroni di casa si sono assicurati il primo posto, gli spagnoli Aleix Garcia Pujolar e Rodrigo Conde Romero hanno chiuso secondi, la prima barca della Serbia ha preso il bronzo.

Women’s Four (W4-) – Final

Con solo tre barche in questa regata è stata, ancora una volta, una gara per non essere ultimi. Il Cile ha conquistato l’oro in maniera netta, mentre la Spagna si è presa la medaglia d’argento senza rischiare più di tanto.

Men’s Four (M4-) – Final

Ucraina e Svizzera, sono stati i primi leader nei primi 200 metri della gara, con il Sudafrica al terzo posto e l’Austria al quarto. A 1.000 metri dalla fine, le posizioni erano invariate, ma nel terzo spezzone di gara, il Sud Africa si è spostato al secondo posto e ha staccato l’Ucraina, che ha chiuso al terzo posto, lasciando i due metalli più preziosi a Svizzera e Sudafrica.

Lightweight Women’s Double Sculls (LW2x) – Final

La Svizzera ha dominato la gara con entrambe le sue barche e solo l’Austria è riuscita ad inserirsi nei giochi. È stato uno sprint verso la linea e l’Austria ha quasi rubato l’oro alla Svizzera 1, che ha comunque chiuso al primo posto. Nel frattempo, Switerland2 è riuscito a tenere a bada lo sprint finale dalla Spagna per assicurarsi la medaglia di bronzo.

Lightweight Men’s Double Sculls (LM2x) – Final

A metà strada, la Svizzera si è presa la testa, davanti alla Repubblica Ceca, con la Spagna1 al terzo posto. A 600 metri dall’arrivo, la Svizzera ha ripreso il suo rating, a 40 colpi al minuto, e ha continuato ad allontanarsi, con quasi due lunghezze di acqua limpida davanti alla Repubblica Ceca, che si è accontentata dell’argento. Spagna 1 al terzo posto.

Women’s Quadruple Sculls (W4x) – Final

Con solo due equipaggi che si contendevano questa classe di barche, c’era solo una medaglia in palio. L’Ucraina ha vogato in maniera impressionante e si è presa la medaglia, sottraendola alle svizzere.

Men’s Quadruple Sculls (M4x) – Final

Qui, la Svizzera è partita fortissimo ma non è riuscita a mantenere il ritmo iniziale, chiudendo la gara soltanto al terzo posto. La meglia d’argento è stata vinta dall’Ucraina, mentre l’oro è stato della Repubblica Ceca.

Men’s Single Sculls (M1x) – Final

Il danese Sverri Nielsen è stato il più veloce in partenza, ma tutti gli occhi erano puntati sul campione del mondo in carica, Ollie Zeidler in corsia 4. Iil serbo Nikolak Pimenov ha conquistato la medaglia di bronzo, mentre è stato proprio Zeidler a conquistare l’oro e a precedere il suo rivale.

Women’s Single Sculls (W1x) – Final

La slovena Nina Kostanjsek ha rapidamente stabilito un vantaggio, ma non è durato molto. Lenka Luksova della Repubblica Ceca ha conquistato la medaglia di bronzo, Aurelia-Maxima Janzen della Svizzera 2 si è presa l’argento, mentre l’oro è stato vinto dalla spagnola Virgina Diaz Rivas.