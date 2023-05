La Juventus si gode Iling Junior e mette le mani sulla Champions. Atalanta ko al Gewiss

La Juventus infila la seconda vittoria consecutiva e mette le mani sulla prossima edizione della Champions League. Dopo il successo nel turno infrasettimanale con il Lecce, gli uomini guidati da Massimiliano Allegri questa volta vincono 2-0 un importante scontro diretto contro l’Atalanta, nel match del Gewiss Stadium valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A fare la differenza sono le scelte del tecnico livornese, che sceglie di mandare in campo dal 1′ Samuel Iling Junior, il quale risulta subito decisivo mettendo a referto la rete che consegna i tre punti al club piemontese. Nel finale c’è gloria anche per Dusan Vlahovic, che realizza la sua seconda rete consecutiva e chiude definitivamente i giochi in favore dei suoi.

In un primo tempo non troppo esaltante, caratterizzato da ritmi abbastanza bassi, a prevalere è la paura di sbagliare, anche se al 21′ la Juventus si ritaglia la sua prima occasione con Angel Di Maria, che ruba palla a Koopmeiners e calcia a giro sul fondo. La chance più clamorosa arriva due minuti più tardi ed è per l’Atalanta, che colpisce un incredibile palo con Toloi. I bergamaschi appaiono in crescita e negli ultimi minuti del primo tempo si divorano il vantaggio con Mario Pasalic che, da buona posizione, calcia alle stelle.

Nella ripresa i bianconeri ripartono con il piede giusto, tanto che al 56′ sbloccano la contesa grazie ad un gol di Iling Junior che, dopo aver fatto partire l’azione, vince un rimpallo e spedisce in fondo al sacco. La Dea accusa il colpo e inizialmente rischia di capitolare, ma poi torna a spingere alla ricerca del pareggio rendendosi pericolosa con Muriel e Koopmeiners. A pochi secondi dal 90′ l’Atalanta colpisce il secondo palo di giornata con Davide Zappacosta, mentre Pogba e compagni approfittano di ogni occasione e in pieno recupero fissano il punteggio sul definitivo 2-0 con Dusan Valhovic.

Una vittoria estremamente importante per la Juventus, che scavalca la Lazio al secondo posto in classifica e mette una seria ipoteca sulla partecipazione alla prossima edizione della Champions League. I ragazzi di Allegri, infatti, ora hanno 66 punti contro i 64 dei biancocelesti e il quinto posto occupato dal Milan dista cinque punti, quando mancano soltanto quattro giornate al termine del campionato. A questo punto, prima dello scontro diretto con i rossoneri, ai piemontesi potrebbero bastare altre due vittorie per avvicinarsi in maniera consistente alla qualificazione matematica. L’Atalanta, dal suo canto, deve quasi rassegnarsi all’esclusione dalla competizione europea più blasonata poiché questa sconfitta appare come una sentenza.