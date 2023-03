Lazio-Roma, accenno di rissa: Nuno Santos contro Pedro

di Redazione 4

Nervosismo alle stelle nel derby tra Lazio e Roma. Dopo un problema fisico di Alessio Romagnoli, la Roma si era fermata, mentre la squadra di Sarri, in possesso, sembrava voler fare cenno di riprendere rapidamente il gioco. L’atteggiamento di Pedro non è piaciuto alla panchina giallorossa, in particolare a Nuno Santos che ha sfidato l’attaccante spagnolo. L’arbitro Massa ha espulso il preparatore dei portieri della Roma e anche un componente della panchina di Sarri. Anche il direttore sportivo Igli Tare si è avvicinato al campo.