L’ex Sassuolo e Atletico Madrid Vrsaljko si ritira a 31 anni

Sime Vrsaljko si ritira dal calcio giocato. Come riporta la stampa croata, il terzino appende gli scarpini al chiodo ad appena 31 anni a causa dei numerosi problemi fisici. Il croato è sbocciato nel campionato italiano con la maglia del Sassuolo, prima di passare, nel 2016, all’Atletico Madrid. Proprio in Spagna sono iniziati gli infortuni; dopo una breve parentesi ancora in Italia, in prestito all’Inter, Vrsaljko è passato all’Olympiacos a inizio stagione, dove ha collezionato appena tre presenze, prima della rescissione a novembre. Nel futuro di Vrsaljko potrebbe esserci una carriera da procuratore.