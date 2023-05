Napoli, Zielinski: “Ho rifiutato la Premier l’anno scorso, vorrei restare ancora”

Piotr Zielinski ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Monza. “Ci è mancata la scelta giusta tra girare palla e concludere in porta. Dobbiamo migliorare su questo aspetto per il futuro”. Il centrocampista ha poi continuato: “Vincere lo Scudetto è stato meraviglioso, ho rifiutato anche alcune offerte dalla Premier League nella passata stagione per restare qui. Continuo ad avere questa voglia, poi dipenderà anche dalla società”.