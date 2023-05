Arsenal-Brighton oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Arsenal e Brighton, valevole per la trentaseiesima giornata di Premier League 2022/2023. L’ultima speranza di titolo per i gunners passa dal match dell’Emirates contro la squadra di De Zerbi. Ai ragazzi di Arteta serve un miracolo dato che il City ha quattro punti di vantaggio, ma comunque vincere sarebbe importante. Allo stesso tempo non sarà facile visto che il Brighton, pur essendo reduce dalla debacle casalinga contro l’Everton, resta un avversario ostico e con grandi motivazioni dato che si gioca uno storico accesso all’Europa. La sfida è in programma oggi, domenica 14 maggio, alle ore 17:30. Diretta tv su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su SkyGo e NOW.