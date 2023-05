Liga 2022/2023, clamoroso tonfo dell’Atletico Madrid: ko 1-0 contro il già retrocesso Elche

Clamoroso tonfo dell’Atletico Madrid che, nel match dell’Estadio Manuel Martinez Valero valevole per la trentaquattresima giornata de La Liga 2022/2023, viene sconfitto 1-0 dal già retrocesso Elche: decisivo un gol realizzato da Fidel. Avvio di partita molto nervoso soprattutto da parte dei padroni di casa, che però al 41′ passano in vantaggio grazie al centrocampista. Nella ripresa i Colchoneros si riversano nella metà campo avversaria per cercare il pareggio e il tecnico Diego Pablo Simeone effettuato delle sostituzioni per dare una scossa ai suoi.

La squadra di casa, dal suo canto, fa muro e respinge al mittente ogni attacco anche con un piò di fortuna, riuscendo a portare a casa una prestigiosa vittoria. Dopo questa sconfitta l’Atletico Madrid resta al terzo posto con 69, con il Real Madrid secondo grazie al successo di ieri; l’Elche, invece, sale a 19 punti anche se, di fatto, non servono ai fini della sua classifica.