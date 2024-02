Napoli-Verona, rivedi la conferenza stampa di De Laurentiis e Mazzarri (VIDEO)

“Ho letto che qualcuno aveva dubitato… che ci fosse una ripicca o un’azione vendicativa verso Zielinski, assolutamente no. Piotr è una splendida persona, un bravissimo ragazzo e un giocatore di livello, ma ripeto: le scelte sono state fatte visto che è in uscita. Dal 1° luglio non sarà più con noi e dovremo aprire una finestra sulle opportunità in entrata”. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis in una conferenza stampa esplosiva, prima dell’intervento di Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli-Verona. Di seguito il video delle parole del numero 1 del club partenopeo.