Empoli-Genoa 0-0, Caridi: “Punto importante, siamo contenti”

“E’ un punto importante, si tratta dell’ottavo risultato utile consecutivo. E’ stata una partita difficile, per cui siamo contenti. Il punto era importante, perché siamo stati bravi a limitarli, solo le prossime partite ci diranno dove possiamo arrivare”. Lo ha detto il vice allenatore del Genoa, Gaetano Caridi, dopo il pareggio in casa dell’Empoli. Il tecnico ha sostituito Gilardino oggi squalificato: “E’ sempre un’emozione particolare, io ho avuto la fortuna di essere in panchina nel giorno della promozione nello scorso campionato. E’ normale possa essere un’emozione particolare, questo è uno dei club più importanti d’Italia”. Sul nuovo acquisto Vitinha: “E’ entrato bene, ha voglia, è arrivato da due giorni e ci darà una grossa mano. Un aspetto importante è la coesione di questo gruppo”.