Highlights Italia-Inghilterra 24-27, rugby Sei Nazioni 2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Il video con gli highlights di Italia-Inghilterra 24-27, match della prima giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby. Allo Stadio Olimpico di Roma gli Azzurri incantano nel primo tempo, chiuso in vantaggio 17-14, per poi soffrire e commettere troppi errori nella seconda metà di gara. La meta finale di Ioane vale però un punto in classifica e la consapevolezza di un percorso intrapreso nella direzione giusta.

