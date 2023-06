Napoli, Ultras Curva B accolgono Rudi Garcia: “Tutti uniti per difendere ciò che abbiamo conquistato”

Nella giornata della presentazione alla stampa di Rudi Garcia, anche gli Ultras Curva B ’72 del Napoli appoggiano il nuovo tecnico della squadra campione d’Italia. I tifosi si sono dati appuntamento alle 17:30 al Real Bosco di Capodimonte per accogliere l’allenatore francese. Il messaggio degli Ultras Curva B recita così: “Oggi porteremo il nostro saluto a Garcia, vogliamo ricominciare come abbiamo lasciato. Tutti uniti per difendere ciò che abbiamo conquistato”.