Cagliari, ritiro in Valle d’Aosta dal 24 luglio al 4 agosto con tre amichevoli

Il ritiro precampionato del Cagliari si terrà in Valle d’Aosta. Lo ha ufficializzato il club sardo, neopromosso in Serie A, che ha spiegato come la preparazione estiva dei rossoblu di Claudio Ranieri si svolgerà dal 24 al 4 agosto in località Saint-Vincent, con allenamento presso lo stadio Brunod di Chatillon. In programma anche tre amichevoli allo stadio Perucca di Saint-Vincent il 26 luglio, 29 luglio e 2 agosto con avversari da definire.