Calciomercato – L’Originale fa tappa a Lignano Sabbiadoro

Nuova tappa per “Calciomercato – L’Originale”, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, che quest’anno festeggia il ventesimo anno dalla prima messa in onda con un inedito format itinerante. Sarà Lignano Sabbiadoro ad ospitare il programma da oggi a venerdì, sempre alle ore 23:00. I set della trasmissione saranno sia alcuni luoghi simbolo di Lignano (come Piazza Fontana, cuore del centro di Sabbiadoro, la Darsena con le barche ancorate, l’iconica architettura protesa sull’acqua di Terrazza a Mare, lo splendido Hotel Italia e lo storico Grande Albergo Marin, oltre a location lungo la spiaggia dorata della località), sia centri di interesse storico e culturale nel territorio come Aquileia, tra i più importanti siti archeologici dell’Italia settentrionale con i suoi antichi resti romani, e il borgo di pescatori di Marano Lagunare, affacciato sull’omonima laguna e con un fascino fuori dal tempo.