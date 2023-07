Napoli, ufficiale: preso Caprile dal Bari, va in prestito all’Empoli

Elia Caprile è un nuovo giocatore del Napoli. Il portiere, in arrivo dal Bari dove ha disputato una stagione sopra le righe in B, ha firmato con gli azzurri, altro club di proprietà dei De Laurentiis come quello pugliese. Non resterà però in terra partenopea: il classe 2001 si trasferisce infatti con la formula del prestito annuale fino al 30 giugno 2024 all’Empoli, dove sostituisce Vicario e avrà i galloni del titolare.