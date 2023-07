Amichevole 2023: una buona Spal frena il Napoli, termina 1-1

Termina 1-1 l’amichevole tra il Napoli, Campione d’Italia e la Spal, quest’anno retrocessa in Lega Pro. Buon ritmo e belle azioni nella prima parte con la prima chance da rete sfiorata da Politano al 13’: è l’attaccante a ricevere al centro dell’area l’assist di Mario Rui, ma a non riuscire a trovare lo specchio della porta. Qualche minuto più tardi è il tempo di Folorunsho, che riceve la sfera da Simeone e scarica un destro forte e rasoterra che termina di poco a lato. Al 23’ ci prova invece Simeone con un diagonale, reattiva la riposta di Alfonso che vieta il vantaggio. Nella seconda frazione la formazione azzurra viene totalmente ribaltata, in campo anche Osimhen e Kvaratskhelia. Sono quest’ultimi infatti ad alzare l’intensità con una grande azione al 53’, culminata con la conclusione sopra la traversa del georgiano. A trovare il vantaggio sono però i ferraresi con una grandissima rete messa a segno da centrocampo da Puletto. I partenopei provano a reagire e firmano il pareggio al 72′: Zielinski crea, Anguissa insacca un destro teso e imprendibile che ristabilisce l’equilibrio. Sul finale nessuno riesce ad imporsi, termina in pareggio la sfida.