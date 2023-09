Napoli-Udinese, la ricostruzione di Dazn: Osimhen ha lasciato il rigore a Zielinski

Il Napoli prova a riacquistare serenità in casa contro l’Udinese dopo le polemiche sul caso Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è titolare dopo le polemiche per il cambio a Bologna e per il TikTok del profilo ufficiale del club. E al 19′ si è presentata l’occasione per ritrovare il sorriso. Kvaratskhelia, toccato duro da Ebosele in area, ha conquistato il rigore. Secondo la ricostruzione di Dazn, Rudi Garcia ha preso il pallone dal raccattapalla dicendo ‘Victor’. Osimhen però avrebbe preferito lasciare il penalty a Piotr Zielinski, mentre Kvaratskhelia a bordocampo, dolorante, faceva segno di essere pronto a calciare. Alla fine è stato Zielinski a calciare: Silvestri da una parte, pallone dall’altra.